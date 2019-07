Fasching ist wieder auf großer Fahrt: Weltrekordjagd quer durch Europa

Er ist 51 Jahre alt und durchtrainiert wie ein Junger: Sein Vorhaben erlaubt es Extremsportler Wolfgang Fasching aber auch nicht, nur ein Gramm Fett zuviel auf die Waage zu bringen: Denn Anfang August startet er sein Projekt "Europa-Durchquerung".

In weniger als zwölf Tagen will der Wahl-Neukirchner mit dem Rad die Strecke von Gibraltar bis zum Nordkap zurücklegen. 5500 Kilometer und 50.000 Höhenmeter liegen dabei vor dem dreimaligen Sieger des Race Across America, dem härtesten Radrennen der Welt.

Fasching weiß genau, auf was er sich einlässt, auch wenn sein letztes großes Rad-Projekt schon einige Zeit zurückliegt. Vor fünf Jahren absolvierte er die Tour "Russland – von Küste zu Küste", damals saß er 21 Tage im Radsattel, 10.000 Kilometer spulte er während dieses Zeitraums herunter. Mit seinen 51 Jahren – während des Abenteuers wird er 52 Jahre alt – zählt er zwar nicht mehr zu den Jüngsten am Rad, aber sein Ehrgeiz ist ungebrochen: "Seit vielen Monaten trainiere ich nach einem strikten Plan meines Trainers Markus Kinzlbauer. Ich fühle mich sehr gut in Form." Und: "Es spielt keine Rolle, wie alt man ist. Wichtig ist es, seine Ziele zu verfolgen."

Los geht es am 5. August gegen 17 Uhr, auf dem "Reiseplan" stehen neun Länder (Spanien, Frankreich, Deutschland, Belgien, Niederlande, Dänemark, Finnland, Schweden, Norwegen).

"Auf mich warten sogar mehr Kilometer als beim Race Across America, aber es sind komplett unterschiedliche Bewerbe. Ich fahre zwar auch im Einzelzeitfahrmodus, aber ohne Gegner", sondern "nur" gegen die Uhr."

Das Projekt der Süd-Nord-Durchquerung Europas "spukt übrigens schon seit sehr langer Zeit in meinem Kopf herum. Ich hatte aber Zweifel, weil Europa halt nicht so spektakulär wie Amerika, Russland oder Australien klingt. Dabei hat Europa mindestens gleich viel, wenn nicht so gar mehr zu bieten".

Fast ohne Schlaf unterwegs

Das Abenteuer wird aber nicht nur eine körperliche, sondern auch logistische Herausforderung. "Es gibt keine GPS-Daten über diese Strecke, und wir müssen auch zwei Fähren nehmen. Dort wird die Zeit gestoppt und auf der anderen Seite geht es weiter. Ohne die Fährentransfers wäre es über Russland ein riesiger Umweg", sagt Fasching. Die Rekordfahrt wird bei der UMCA (Ultra-Marathon-Cycling-Association) offiziell angemeldet. Begleitet wird der Extremsportler von zehn Betreuern. Eine der größten Herausforderungen: Der Schlafmangel: "Zwischen zwei und vier Stunden pro Tag, mehr Schlaf gibt es nicht."

Die Süd-Nord-Durchquerung ist keine Neuheit im Radsport. 1997 und 1998 wurde jeweils das Race Across Europe über die fast idente Strecke, die Fasching bestreitet, organisiert. Den Rekord stellte damals ein 41-jähriger Salzburger auf: Franz Kaserer, mittlerweile 62 Jahre, benötigte 12 Tage und 20 Stunden. "Unter zwölf Tagen traue ich Wolfgang auf alle Fälle zu. Ich wünsche ihm, dass das Wetter einigermaßen mitspielt", sagt der in Strobl lebende Zahnarzt.

Die OÖN berichten ab 5. August von Faschings Abenteuer durchgängig auf nachrichten.at

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Neukirchen bei Lambach Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Roland Vielhaber Redakteur Land und Leute r.vielhaber@nachrichten.at