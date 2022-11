Familienvater schlitterte mit seinen kleinen Söhnen in eiskalten Brunnbach

Glück hatten ein Familienvater und seine beiden kleinen Söhne, die mit ihrem weißen Citroen in der Braunauer Gemeinde Schalchen in den Brunnbach fuhren, aber unverletzt blieben. Bei Pucking stürzte ebenfalls ein Auto in einen Bach – der Lenker wurde eingeklemmt und musste mehrere Stunden auf seine Rettung warten.