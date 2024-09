Familie tot aufgefunden - „Es ist für mich nach wie vor unbegreiflich“

Gedrückte Stimmung, Trauer, Verständnislosigkeit: Auch fünf Tage nachdem in der kleinen Perger Ortschaft Mitterberg eine dreiköpfige Familie tot in ihrem Haus aufgefunden worden war, konnten die Nachbarn ihre Gedanken am Mittwochvormittag nur schwer in Worte fassen. Auch, weil die Tragödie nach wie vor noch so viele Fragen offenlässt und sich einige selbst vorwerfen, nicht früher wegen der durchgehend geschlossenen Rollläden am Haus sowie des übervollen Postkastens gehandelt zu haben.