Familie täuschte Notlage vor und lockte Opfer 500 Euro heraus

Wie die Landespolizeidirektion am Donnerstag mitteilt, wurde der 27-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck bereits vor zwei Wochen, am 12. September, von dem Ehepaar auf einem Parkplatz in Pühret angehalten.

Die beiden Rumänen, 28 und 30 Jahre alt, gaben an, dass die Mutter krank sei und sie nach Rumänien zurückfahren müssten. Sie baten den 27-Jährigen um Geld für Benzin und boten ihm 3000 rumänische Lei gegen 500 Euro. Was das Opfer nicht wusste: Die alte rumänische Währung ist nicht mehr gültig.

Der Oberösterreicher wurde somit um 500 Euro geschädigt, und er dürfte nicht der einzige sein: "Die 28-Jährige und der 30-Jährige sind gemeinsam mit zwei kleinen Kindern mit dieser Betrugsmasche im gesamten Bundesgebiet unterwegs", warnt die Polizei.

