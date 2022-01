"Familie in Zahlen": Mehr Betreuung und weniger Alleinerziehende

Alljährlich führt das Institut für Familienforschung seine "Familie in Zahlen"-Studie durch. Der Fokus lag heuer h auf den Auswirkungen des Coronavirus auf Familien, insbesondere im Jahr 2020. Zusätzlich wurde eine Bilanz der vergangenen Dekade 2010 bis 2020 gezogen. Das Ergebnis: Die Quote der Kinder in Betreuungseinrichtungen stieg stark an, während immer weniger Erwachsene ihre Kinder alleine erziehen.

"Der neue Familienreport zeigt uns, welche Trends sich im Zusammenleben in den letzten Jahren etabliert haben", sagt Susanne Raab, Bundesministerin für Frauen, Familie, Jugend (VP). "Die Ergebnisse helfen uns, unsere Politik bei den Bedürfnissen der Menschen anzusetzen." Besonders im Bereich der Kinderbetreuung wolle der Bund die Länder künftig mit mehr finanziellen Mitteln unterstützen, um Kinderbetreuung weiter auszubauen.

Weniger Scheidungen

Hochzeiten hatten im Jahr 2020 Seltenheitscharakter, auch wegen der behördlichen Einschränkungen. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Zahl der Eheschließungen bundesweit um 13,8 Prozent zurück, aber auch die Zahl der Scheidungen: Die Gesamtscheidungsrate sank von 40,7 Prozent im Jahr 2019 auf 37,6 Prozent 2020. Unterdessen wurde bei der Kinderbetreuung in den Jahren 2020 und 2021 ein Höchststand an institutionell betreuten Kindern verzeichnet. In der vergangenen Dekade stieg zudem die Betreuungsquote bei Kindern unter drei Jahren stark an: von 19 Prozent im Jahr 2010 auf 29,9 Prozent im Jahr 2020.

Ein weiterer Rekord wurde beim durchschnittlichen Alter von Frauen bei der Geburt ihres ersten Kindes festgestellt. Waren Frauen 2010 im Schnitt noch 28,5 Jahre alt, betrug ihr Alter 2020 bereits 30 Jahre – das höchste Alter bei Erstgeburten seit Beginn der Aufzeichnungen.

Die meisten Kinder unter 15 Jahren wachsen nach wie vor in Familien mit verheirateten oder in einer eingetragenen Partnerschaft lebenden Eltern auf. Rückläufig ist die Zahl der Alleinerziehenden mit Kindern unter 15, ihre Anzahl ist zwischen den Jahren 2010 und 2020 um 7,6 Prozent zurückgegangen.