Familie fand vermissten Welser tot im Wald

Der Pensionist hatte Medikamente benötigt und war nicht mehr gut zu Fuß gewesen, als er am Samstag fortging. Eine groß angelegte Suchaktion der Polizei mit Hunden und einem Hubschrauber sowie Unterstützung der Bevölkerung blieb ohne Erfolg. Der Mann war im Bahnhofsbereich vermutet worden, hatte es allerdings nur bis ins nahe Waldstück geschafft. Der Notarzt konnte am Dienstag nur noch den Tod des 78-Jährigen feststellen, die Staatsanwaltschaft Wels ordnete eine Obduktion an.