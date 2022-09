Der Straßenverkehr in Naval ist unübersichtlich. Autos, Fahrräder und Kleinbusse manövrieren kreuz und quer über die Fahrbahnen der Stadtgemeinde in der philippinischen Provinz Biliran. Regeln gibt es zwar, kontrolliert werden sie aber kaum. Christian Reiter war an das kreative Chaos gewohnt, als er am 14. September auf sein Moped stieg. Seit mehreren Wochen war der 47-Jährige aus Herzogsdorf (Bezirk Urfahr-Umgebung) nach einem Heimatbesuch wieder auf den Philippinen.