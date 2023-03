Familie an Masern erkrankt: "Keine harmlose Krankheit"

Ein Mädchen ist an Masern erkrankt und wird seit Freitag im Kepler Universitätsklinikum (KUK) behandelt. Von der Infektion ist nicht nur die Elfjährige betroffen, wenige Stunden später wurde bekannt gegeben, dass sich drei Familienmitglieder angesteckt haben. In Oberösterreich gibt es damit vier bestätigte Masernfälle. Die für Gesundheit zuständige Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) fordert erneut die Aufnahme der Masernimpfung in den verpflichtenden Teil des Mutter-Kind-Passes.

Das elfjährige Mädchen werde weiterhin auf der Normalstation behandelt, sagte eine Kliniksprecherin am Sonntag. Die restliche Familie habe einen milden Verlauf und befindet sich in häuslicher Absonderung. Wo sich das Mädchen angesteckt hat, ist nicht bekannt. Weitere Fälle wurden am Sonntag keine gemeldet.

"Gefahr von Epidemien"

Lange Zeit waren Masern aufgrund der Impfung so gut wie ausgerottet. Die Krankheit hat dadurch offenbar ihren Schrecken verloren, denn die Durchimpfungsrate sinkt. Dabei gehören Masern zu den schwersten der sogenannten Kinderkrankheiten. Sie schwächen das Immunsystem für mehrere Jahre und erhöhen das Risiko, an anderen Infektionskrankheiten zu erkranken oder sogar zu sterben. Bei 20 Prozent der Masernfälle kommt es zu Komplikationen wie Bronchitis, Mittelohrentzündung, Lungenentzündung oder zu einer Gehirnentzündung, die in etwa bei ein bis zwei von 1000 Masernfällen auftritt und zu Dauerschäden führen kann. Besonders gefürchtet ist eine typische Späterscheinung Monate bis Jahre nach einer Maserninfektion: eine Entzündung des Gehirns (SSPE), die tödlich verläuft.

"Masern sind eine ernstzunehmende Krankheit, vor allem bei Kleinkindern. Die Masern-Impfung soll in den verpflichtenden Teil des Eltern-Kind-Passes aufgenommen werden", fordert Haberlander.

Masern werden über Tröpfchen (Sprechen, Husten, Niesen etc.) übertragen. Es sei eine Schieflage im Bewusstsein um die Gefährlichkeit von Masern entstanden, sagt Wolfgang Högler, Vorstand der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde am Kepler Universitätsklinikum. Er empfiehlt Ungeimpften dringend, die Impfung nachzuholen: "Wenn die Anzahl der Ungeimpften in der Bevölkerung steigt, besteht die Gefahr von Epidemien, denn Masern sind um ein Vielfaches ansteckender als Influenza- oder Corona-Viren", sagt der Mediziner.

Die Masernimpfung ist kostenlos. Personen, die nicht durch eine Impfung oder eine frühere Masernerkrankung immun sind, sollten bei Kontakt mit einer erkrankten Person bis zu 21 Tage von einer Gemeinschaftseinrichtung wie Kindergarten oder Schule ausgeschlossen werden. Seit Jahresbeginn ist es auch in der Steiermark, in Kärnten und in Wien zu gesundheitsbehördlich bestätigten Masernfällen gekommen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.