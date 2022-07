Falstaff-Guide: Das sind die besten Hütten in Oberösterreich

Österreichweit wurden fast 800 Hütten getestet - entscheidend waren Küche, Ambiente und Service. Geht es nach den Falstaff, so findet man am Fuße des Kasbergs die "beste Hütte" in Oberösterreich. Die Steyrerhütte, gelegen auf einer idyllischen Alm mit Blick auf den Großen und Kleinen Priel, erhielt 95 Punkte.

Den zweiten Platz teilen sich die Gmundner Hütte auf dem Traunstein, deren selbstgebackenes Brot die Falstaff-Tester besonders hervorhoben, und die Simonyhütte im Dachsteingebirge. Dort werde man "exzellent und reichlich" versorgt. Ebenfalls auf den Stockerplatz schaffte es die Adamekhütte am Hohen Dachstein. Das "herrliche Panorama" und die hausgemachten Speisen haben es Falstaff angetan.

Über den vierten Platz dürfen sich gleich drei Hütten freuen: Das Wiesberghaus in Hallstatt, auf dem man den Dachsteingipfel direkt vor sich hat, sowie die das Rohrauerhaus am Pyhrgassattel und die Sonnenalm in Gosau. Zu den Top fünf gehört außerdem die Ennser Hütte am Rande des Nationalparks Kalkalpen in Großraming. Dort wurden neben dem Essen die windgeschützte Sonnenterrasse und die traumhaften Sonnenuntergänge erwähnt.

Auch ein Blick in die Guides der benachbarten Bundesländer lohnt sich. So wurde die Pühringerhütte im Toten Gebirge (Grundlsee) zur besten Hütte in der Steiermark gewählt. Sie erzielte 98 von 100 möglichen Punkten. Im steirischen Ranking erhielt auch die Ennstalerhütte im Nationalpark Gesäuse (Admont) eine Top-Bewertung: 95 Punkte.