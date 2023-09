Falsches Medikament verabreicht: Mann im Klinikum Bad Ischl verstorben

Der Vorfall hat sich bereits am 27. August ereignet, wie das Klinikum heute, Samstag in einer Aussendung mitteilte: Einem 73-jährigen Patienten, der aufgrund einer schweren Erkrankung in Bad Ischl stationär zur Behandlung aufgenommen war, sei in den Abendstunden ein Medikament verabreicht worden, das eigentlich für einen anderen Patienten gedacht war. Die Verwechslung sei sofort festgestellt, die diensthabende Fachärztin umgehend kontaktiert worden.

Da es dem Patienten nach der Einnahme des oralen Schmerzmittels gut ging, sei er engmaschig kontrolliert worden. Bei den regelmäßigen Kontrollen war der Patient bei Bewusstsein und wies unauffällige Vitalparameter auf - bis 0:20 Uhr, teilt das Klinikum mit. Als das medizinische Personal die Werte des 73-Jährigen erneut kontrollieren wollte, sei er leblos vorgefunden worden. Sofort sei mit der Reanimation begonnen worden, der Mann konnte stabilisiert und auf die Intensivstation verlegt werden. Dort starb der 73-Jährige allerdings am Abend des 1. September.

Bereits am 29. August habe das Klinikum die Patientenverwechslung an die zuständige Staatsanwaltschaft Wels gemeldet. Wie die Oberösterreichische Gesundheitsholding mitteilt, habe es Gespräche mit der Witwe und den Angehörigen des mittlerweile Verstorbenen gegeben. Es sei ihnen neben persönlicher Unterstützung auch entsprechende Rechtsberatung durch die oberösterreichische Patienten- und Pflegevertretung angeboten worden.

Ob der 73-Jährige aufgrund des nicht für ihn bestimmten Schmerzmedikaments oder an seiner schweren Grunderkrankung verstorben ist, ist derzeit noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Wels hat Untersuchungen eingeleitet und eine gerichtliche Obduktion angeordnet.

