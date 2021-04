Falscher Kriminalist wollte Pensionistin um Erspartes prellen

Der unbekannte Täter nahm vergangene Woche telefonisch Kontakt mit einer 81-Jährigen aus Braunau auf und gab sich als Kriminalbeamter aus. Am Telefon erzählte er der Frau, dass ihr Vermögen aufgrund von Einbrüchen in Gefahr sei. In den folgenden Tagen meldete sich der Unbekannte mehrfach und erschlich sich so ihr Vertrauen.

Letztendlich brachte er die alte Dame soweit, dass sie am vergangenen Dienstag zu ihrer Hausbank ging, um ihr ganzes Geld abzuheben. Doch die Angestellten wurden wegen der hohen Summe misstrauisch und vertrösteten die Frau auf den kommenden Tag. Gleichzeitig verständigten sie Braunauer Polizisten. Die Beamten suchten die 81-Jährige auf, wo sich der versuchte Trickbetrug rasch aufklärte.

Warnung der Polizei: Die beschriebene Vorgehensweise entspricht nicht jener der Polizei.

Polizistinnen und Polizisten erfragen telefonisch niemals einen Vermögenswert und vereinbaren telefonisch auch keine Sicherung Ihres Vermögens.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.