Falsche Spendensammlerin stahl Gutscheine aus Auto

Der Vorfall ereignete sich um 10:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Geldinstitutes. Eine 69-jährige Frau saß in ihrem Auto, als die Unbekannte auf sie zukam und um eine Spende für einen Verein bat. Plötzlich riss sie die Beifahrertür des Fahrzeuges auf und nahm ein Kuvert mit Gutscheinen an sich. Anschließend flüchtete die Täterin in unbekannte Richtung. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Personsbeschreibung ist keine bekannt.

Zeugen werden ersucht, sich bei der Polizei Scharnstein, Tel. 059133/4108, zu melden.

