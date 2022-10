Falsche Polizisten knöpften Pensionistin 80.000 Euro ab

Am Freitag wurde eine 80-jährige Pensionistin aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung Opfer von skrupellosen Betrügern, die sich am Telefon als "Polizisten" ausgaben. Der Anrufer teilte mit, dass in der Umgebung derzeit vielfach eingebrochen werde und das Vermögen der Angerufenen gefährdet sei. Die Pensionistin, die sich länger als eine Stunde mit dem Betrüger unterhielt, fiel auf die Falle herein und übergab einem Abholer Vermögenswerte in Höhe von 80.000 Euro, "damit es in Sicherheit wäre". Die Ermittlungen laufen.

Die Ermittler warnten daher am Montag einmal mehr: Man solle sich von derartigen Anrufen nicht unter Druck setzen lassen, das Gespräch rasch beenden und danach unverzüglich Anzeige erstatten. Keinesfalls solle man fremden Personen Geld oder Wertgegenstände übergeben. Zudem ersucht die Exekutive jüngere Leute, ihre betagten Angehörigen für das Thema zu sensibilisieren. "Jede Geldforderung am Telefon ist höchstwahrscheinlich Betrug", so die Polizei.