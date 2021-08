Falsche Gewinnversprechen im "Euro-Lotto": Polizei warnt vor Betrügern

Die Betrüger versprechen in den Telefonaten hohe Summen als Gewinn einer "Euro-Lotto"-Lotterie, wenn im Gegenzug Geld für Transport und Notar überwiesen werden. Unter einer ausländischen Telefonnummer; zumeist mit deutscher (+49) oder britischer Vorwahl (+44), nehmen die Betrüger mit den Opfern Kontakt auf und teilen mit, dass sie 49.900 Euro gewonnen hätten.

Für die Auszahlung des Gewinns seien vorab für Transport und Notar 1.000 Euro vorzustrecken. Außerdem werden die Opfer aufgefordert, bei der nächsten Postfiliale Kryptowährungsgutscheine zu erwerben und die darauf angeführten Codes telefonisch durchzugeben.

Wer an keiner Lotterie teilgenommen hat, kann auch nichts gewonnen haben. Man solle niemals Geld ausgeben, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern und keine Gebühren zahlen, warnte die Polizei am Montag in einer Aussendung.

Bei Fragen zu betrügerischen Aktivitäten stehen Experten zur Kriminalprävention unter der Telefonnummer 059133 zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie hier.