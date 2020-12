Falsche Corona-Testergebnisse über Fake-Profile verschickt

„Ihr Covid19-Ergebnis, das Sie vor einigen Monaten erhalten haben. Wurde mit jemand anderem verwechselt. Es tut uns leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihr Ergebnis mit dem Virus positiv war“ heißt in den Nachrichten, die vom Instagram-Profil „Stadt-Wels“ verschickt wurden. Hierbei handle es sich um ein Fake-Profil, wie die Stadt Wels bekannt gab. Zur Bekanntgabe von Testergebnisse würde die Behörde niemals Social-Media-Kanäle benutzen.

Eine gefakte Nachricht der "Stadt Wels" Bild: Stadt wels (APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI/JIM WATSON)

Weiter heißt es in der Nachricht: Wir bitten Sie, den Test so schnell wie möglich im Klinikum Wels erneut abzulegen.“ Signiert ist die zweifelhafte Nachricht mit „Ihre Stadt Wels“. Bemerkt wurde der Schwindel durch einen Bürger, der sich an die Stadt wandte.

Wer eine solche Nachricht erhalten haben sollte, könne sich per E-Mail an oea@wels.gv.at bei der Behörde melden.