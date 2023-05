Falstaff: Oberösterreichs beste Berghütte steht auf dem Traunstein

Die Gmundnerhütte landete in der Fallstaff-Bewertung auch österreichweit unter den besten Zehn.

Einfach ist auf dem Traunstein gar nichts. Weder die drei markierten Wege, die dem durchschnittlichen Wanderer drei Stunden und eine Menge Schweiß abverlangen. Noch die Speisekarte, mit der Gerald Auinger jene, die es müde aber glücklich in die hölzerne Hütte auf dem 1.666 Meter hohen Fahnenkogel schaffen, begrüßt. Neben Allzeit-Klassikern wie Kaspressknödel, die es auf Salat oder in der Suppe gibt, stehen dort an manchen Tagen auch Spinatlasage, Lammcurry oder Samosa angeschrieben.

"Freundliche Wirtsleute, bequeme Betten und bodenständige Hüttenküche" ergeben 96 Punkte. Zumindest im aktuellen Falstaff-Hüttenguide, der die Gmundnerhütte als beste Berghütte Oberösterreichs auszeichnet. Österreichweit landen Hüttenwirt Auinger und sein Team auf dem sechsten Platz. Und getestet wurden immerhin 810 Betriebe.

Der Falstaff, laut Eigendefinition das Medium für "Genuss, Wein, Bewertungen und Reisen" , stellte dabei folgende Fragen: Gibt es hausgemachte Köstlichkeiten? Lohnt sich der Besuch fürs Panorama oder Stubenromantik? Welche Übernachtungsmöglichkeiten gibt es? Eine Mischung aus Küche, Ambiente und Service führte zum Endergebnis.

Steyrerhütte wieder ganz vorne

Harald Herndl, der als Ortstellenleiter der Bergrettung Steyrling den Aufstieg zum Hüttenwirt wagte, hat mit seiner Frau Andrea und der gemeinsamen Bewirtschaftung der Steyrerhütte am Kasberg erneut eine Top-Platzierung im Falstaff-Hüttenguide erreicht. Mit 95 Punkten landete die Hütte in 1400 Meter Seehöhe, zwischen den Gipfeln von Schwalbenmauer und Roßschopf gelegen, auf dem zweiten Platz.

Auf dem dritten Platz listet der Fallstaff das Wiesberghaus, bewirtschaftet von Teresa Kritzinger, ihrem Lebensgefährten Moritz und einem jungen Team an motivierten Mitarbeitern. "Hüttenklassiker und hausgemachte Schmankerl" gaben den Ausschlag dafür, dass die Hütte, die zu Fuß vom Echerntal in Hallstatt erreichbar ist, auch die Falstaff-Tester überzeugte.

Helga und Erwin Zeiselsberger von der Ennserhütte bei Großraming (Falstaff nennt die Hütte "rustikales Kleinod") dürfen sich über den vierten Platz freuen, Wilfried Schrempf von der Seethalerhütte auf dem Dachstein über den fünften.

Unter den besten Zehn landen allerdings 16 Hütten - ein Überblick:

Falstaff-Guide: Die besten Hütten

Gmundner Hütte auf dem Traunstein, Gmunden (1.)

Steyrerhütte, , Steyrling/Brunnental (2.)

Wiesberghaus, Hallstatt (3.)

Ennserhütte, Großraming (4.)

Seethalerhütte, , Obertraun (5.)

Adamekhütte, , Gosau (6.)

Simonyhütte, Hallstatt (6.)

Sonnenalm, Gosau (6.)

Plankensteinalm, Gosau (7.)

Rathluckenhütte, Bad Goisern (7.)

Eidenberger Alm, Eidenberg (8.)

Goiserer Hütte, Bad Goisern (8.)

Katrin Almhütte, Bad Ischl (8.)

Zellerhütte, Vorderstoder (9.)

Rossalm, Gosau (10.)

