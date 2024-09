Fall Kellermayr: Anklage gegen Deutschen

Das teilte sie am Donnerstag mit. Die Abschiedsbriefe Kellermayrs sowie ein forensisch-psychiatrisches Gutachten würden nahelegen, dass die Nachrichten, die der Angeklagte der Ärztin geschickt haben soll, mitursächlich für deren Suizid gewesen seien.

Aus dem Archiv: Fall Kellermayr: Ministerium prüft Welser Ermittlungsergebnisse

Dem Mann wird zur Last gelegt, die Ärztin im Zeitraum von Februar bis Juli 2022 in vier E-Mails sowie in drei Twitter-Nachrichten (nunmehr: "X") bedroht zu haben. So soll er angekündigt haben, sie vor ein noch einzurichtendes "Volkstribunal" zu stellen und sie "auf die Anklagebank und dann sicher ins Gefängnis" zu bringen.

Der Fall Kellermayr

Lisa-Maria Kellermayr war im November 2021 ins Visier der Impfgegner geraten. Hunderte Menschen hatten sich vor dem Welser Krankenhaus versammelt. Kellermayr twitterte, nachdem Fotos dieser Demonstration veröffentlicht wurden, dass durch die Kundgebung die Rettungszufahrt des Spitals blockiert worden sei. Die Polizei bezeichnete das als "Falschmeldung".

Ein Sprecher der Exekutive kommentierte nach Droh-E-Mails gegen Kellermayr, diese würde "in die Öffentlichkeit drängen" und mit ihrer Kritik an der Polizei "das eigene Fortkommen fördern" wollen. Kellermayr schließt im Juni 2022 ihre Praxis. "Die Ordination wird nicht wieder aufsperren", schreibt sie am 13. Juli. Zwei Wochen später wird sie tot aufgefunden. Sie wurde 36 Jahre alt.

Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.

