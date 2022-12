Fall Daria: Lions unterstützen russische Studentin

Ende November wollte das Bundesasylamt die 21-jährige, vor dem Putin-Regime nach Österreich geflüchtete russische Friedensaktivistin Daria Kuklina (21) nach Italien abschieben, was aber nach Protesten gestoppt wurde – die OÖN berichteten. Das Asylverfahren ist weiter offen, doch mittlerweile hat die Behörde genehmigt, dass die IT-Studentin vom Asylheim in eine private Unterkunft ziehen darf.

Daria wohnt nun in Linz in einem Studentenheim. Damit werde auf die Grundversorgung verzichtet und es fielen keine Kosten für den Staat an, betont JKU-Professor Thomas Gegenhuber. Nun unterstützen Private die Friedensaktivistin. So spendeten die Lions Gallneukirchen 2000 Euro, womit sechs Monate Heim-Miete plus Spar-Gutscheine finanziert werden können.

Mehr zum Thema Oberösterreich Oberösterreich Asylbehörden-Wirrwarr: Darf Daria bleiben? LINZ/WIEN. Nach Protesten in Oberösterreich durfte die IT-Studentin das Polizeigefängnis in Wien verlassen. Asylbehörden-Wirrwarr: Darf Daria bleiben?

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.