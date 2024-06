Fall Aloisianum: Vier Burschen bei Notenkonferenz nicht beurteilt

"Es ist uns noch keine Entscheidung übermittelt worden", sagt Direktor Michael Haderer in Bezug auf die einstweilige Verfügung gegen den Schulverein Kollegium Aloisianum. In dieser haben die Antragsteller, wie berichtet, die aus ihrer Sicht ungerechtfertigte Vorgehensweise der Schule im Zuge der Vorfälle bei einer Schulwoche in Italien argumentiert. Die Sechstklässler sollen eine Mitschülerin eingesperrt und genötigt haben. Es wird wegen Freiheitsentziehung und Nötigung ermittelt.