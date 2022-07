Ein verschneiter Abend, warmer Holzduft erfüllt das Wohnzimmer und im Kamin knistert das Feuer – ein idyllisches Bild, das für viele in diesem Winter ein Wunsch bleiben könnte. Denn seit Wochen ist kaum noch Brennholz in Oberösterreich lieferbar. Lagerhäuser sind ausverkauft. Der Grund: Hamsterkäufe beim Brennholz, die an den "Klopapier-Effekt" während der Pandemie erinnern. Bei den Bauern gehen bereits jetzt Vorbestellungen für das Jahr 2024 ein. "So etwas haben wir noch nie erlebt.