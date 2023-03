Fahrzeuge entwendet: „Ich fahre so gern mit Autos“

Wie die umfangreichen Ermittlungen des Bezirkspolizeikommandos Linz Land ergaben, soll der Beschuldigte (30) in der Zeit von November 2022 bis heuer im Februar in Gallspach zwei Mal in Garagen eingebrochen sein und Bargelddiebstähle verübt haben. Auch zwei Urkundenunterdrückungen und ein Tankbetrug werden ihm zur Last gelegt. Weiters soll der Mann in drei Fällen unbefugt mit fremdem Autos gefahren sein.

Den Vorsatz, die Fahrzeuge zu stehlen, habe er nicht gehabt, gab der 30-Jährige, der bereits wegen gleichgelagerter Delikte zuvor verurteilt worden war, zu Protokoll. „Ich fahre einfach gerne Auto und kann mir selbst keines leisten“, sagte er sinngemäß aus. Einen gültigen Führerschein hatte der Mann allerdings nicht, weshalb er auch bei der Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt wurde.

