Auto ging bei unerlaubter Spritztour in Flammen auf

Gleich mehrere Notrufe gingen am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr bei der Polizei Sierning ein: Zeugen hatten drei Burschen beobachtet, die ein brennendes, rauchendes Fahrzeug in einer fremden Einfahrt abgestellt, unbekannte Gegenstände in die angrenzenden Büsche geworfen hatten und dann geflüchtet seien.

Die Feuerwehr bekam den Brand des Wagens rasch unter Kontrolle. Aufgrund der Nummerntafeln war der Fahrzeugbesitzer gleich ausgeforscht. Der Mann gab an, dass sich sein 17-jähriger Sohn das Auto ausborgen dürfe, sofern es einer seiner Freunde mit Führerschein lenke. Der 17-Jährige besitzt noch keine gültige Fahrerlaubnis - er macht derzeit die L17-Ausbildung und darf das Fahrzeug nur lenken, wenn sich sein Vater mit im Wagen befindet. Der Bursch hatte sich an diesem Abend das Auto ohne Rücksprache geliehen. Schnell stellte sich heraus, dass er auch selbst gefahren sein musste, mit im Wagen hatte er nur seine beiden erst 14- und 15-jährigen Freunde.

Pillen und Rauchutensilien in die Büsche geworfen

Da nicht auszuschließen war, dass sich die Jugendlichen bei dem Brand verletzt hatten, leitete die Polizei umgehend eine großangelegte Suchaktion mittels Drohne ein und forderte dazu weitere Einsatzkräfte und eine Hundestaffel an. Die Suche verlief allerdings erfolglos. Erst als der 17-Jährige auf einen Anruf seines Vaters reagierte, konnte er befragt werden. Er gab zu, den Pkw gelenkt und damit seine beiden Freunde abholt zu haben. Als der Wagen zu brennen begann, sei er in Panik geraten und habe ihn einfach in der nächsten Hauseinfahrt abgestellt.

Auch seine Freunde tauchten schließlich wieder auf - und zwar im Krankenhaus mit ihren Eltern. Der 14- und der 15-Jährige mussten ebenso wie der 17-Jährige im Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr wegen Kopfschmerzen und Übelkeit behandelt werden.

Die in die angrenzenden Büsche geworfenen Gegenstände stellten sich als eine Schachtel mit Pillen und Rauchutensilien heraus. Ob es sich dabei um Drogen handelt, wird derzeit geprüft. Die Burschen sind allesamt bisher unbescholten. Am Auto entstand Totalschaden. Warum der Wagen zu brennen begonnen hat, wird noch ermittelt. Laut Polizei ist von einem Sicherungsbrand auszugehen.