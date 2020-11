Auto landete nach Überschlag in Gebüsch

Ein 28-jähriger Syrer aus Linz lenkte gegen 23.30 Uhr seinen Wagen auf der Wolferner Landesstraße. Auf dem Beifahrersitz saß ein 47-jähriger Dominikaner, wohnhaft ebenfalls in Linz. In einer langgezogenen Linkskurve kam der Pkw von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Straßenleitpflock und überschlug sich dann. In einer Böschung kam das Auto schließlich zum Stillstand. Beide Insassen wurden verletzt ins Linzer Uniklinikum gebracht. Die Feuerwehr musste den Wagen mit einem Kran aus dem Gebüsch ziehen.

Die Feuerwehr musste den Pkw per Kran aus dem Gebüsch ziehen Bild: FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR (FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR)