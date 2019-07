Fahrschulauto stieß mit Kleintransporter zusammen: Vier Verletzte

Der junge Innviertler war gemeinsam mit einem 63-jährigen Fahrlehrer auf der B149 in Fahrtrichtung Suben unterwegs, als es in der Ortschaft Schnelldorf zu dem Unfall kam. Der 23-jährige Lenker eines Kleintransporters dürfte laut Polizei kurz eingenickt sein und geriet deshalb auf die Gegenfahrbahn.

Zwar versuchte der 17-Jährige noch, dem Firmenwagen, in dem noch zwei weitere Bauarbeiter saßen, auszuweichen, ein Zusammenstoß ließ sich jedoch nicht mehr verhindern. Wie auf Fotos der Einsatzkräfte zu sehen ist, wurde das Fahrschulauto durch den Aufprall schwer beschädigt. Der Wagen kam zum Teil in einem Feld zu stehen.

Bei dem Unfall wurden laut Polizei der Fahrschüler, der Fahrlehrer sowie die beiden Bauarbeiter im Firmenwagen verletzt. Einzig der Lenker des Kleintransporters, der den Unfall durch Sekundeschlaf verursacht hatte, blieb unversehrt. Die Verletzten wurden von einem Notarzt versorgt und dann in das LKH Schärding gebracht. Am Fahrschulauto entstand Totalschaden, auch der Firmenwagen wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen.

Die Feuerwehren Suben und St. Florian rückten gemeinsam mit fast 40 Mann zur Einsatzstelle aus. Sie richteten eine lokalen Umleitung ein und halfen bei den Aufräumarbeiten. Gegen 16:45 Uhr konnte die Subener Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.

