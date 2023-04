Fahrradsturz: Familienvater (43) tödlich verunglückt

Kerzen stehen an der Unfallstelle, an der der 43-Jähriger Sonntagfrüh ums Leben gekommen ist. Wie es zum tragischen Unfall kommen konnte, ist unklar. Nur soviel ist bekannt: Gegen 4 Uhr früh macht sich der Landwirt nach einer Feierlichkeit mit seinem Fahrrad auf den Nachhauseweg. Auf der Goldwörther Landesstraße im Gemeindegebiet von Feldkirchen kommt er plötzlich rechts von der Fahrbahn ab, schlägt sich den Kopf an einer Steinmauer. Einen Helm trägt er nicht. Die Verletzungen sind schwer.