Mehr als 900.000 Euro Schaden: Fahrraddieben drohen bis zu zehn Jahre Haft

Gewerbsmäßiger schwerer Einbruchsdiebstahl und Geldwäscherei: Ein 29- und ein 30-Jähriger sollen im Vorjahr acht Fahrradgeschäfte in Oberösterreich überfallen, vorwiegend hochpreisige Rennräder und Mountainbikes im Wert von 904.558,70 Euro gestohlen und ins Ausland weiterverkauft haben. Die Angeklagten müssen sich am Dienstag am Landesgericht Wels verantworten. Bei einer Verurteilung droht den Männern eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren.

DNA-Treffer führte zur Festnahme

Die mutmaßlichen Täter gingen dabei professionell und filmreif vor: Über ein ausgeschnittenes Loch im Flach- beziehungsweise Plexiglasdach der Geschäfte wurden in einer Vielzahl der Fälle die Fahrräder mit einem Eisenhaken "herausgefischt". Teilweise wurden auch Scheiben der Auslagen eingeschlagen. Anschließend wurde das Diebesgut im Wald versteckt, zum Teil zerlegt, in Müllsäcke verpackt und noch unbekannten Mittätern zum Verkauf im Ausland übergeben, sagt Johannes Huber, Richter und Pressesprecher des Landesgericht Wels.

Neben den mehr als 900.000 Euro teuren gestohlenen Fahrräder entstand laut Huber auch ein Sachschaden von fast 80.000 Euro. Der Aktionsradius der Verdächtigen war groß, gab es im Vorjahr von April bis Juli Einbrüche in Grieskirchen, Vöcklabruck, Wolfern, Wels, Hagenberg und Brunn am Gebirge. Ein DNA-Treffer beim Bundeskriminalamt führte schließlich zur Festnahme am 18. Juli.

