"Fahrradanhänger nur auf Rad- und Güterwegen"

Nach dem schrecklichen Unfall in Hausleiten (Bez. Korneuburg), bei dem ein einjähriges Mädchen und seine vierjährige Schwester in einem Fahrradanhänger ums Leben kamen, rät Othmar Thann, Geschäftsführer des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KfV), davon ab, Kinder in solchen Gefährten auf Freilandstraßen mitzunehmen. Das Risiko sei zu hoch, sagte Thann im OÖN-Gespräch.

Denn man könne nicht abschätzen, wie ein nachkommender Autofahrer den Fahrradanhänger erkenne, und könne nicht darauf reagieren. In dem tragischen Fall von Hausleiten hatten beide Kinder auch keine Helme getragen und waren nicht angegurtet, wie es in der Straßenverkehrsordnung Vorschrift ist.

In der Regel würden Kinder in solchen Anhängern nur auf "Fahrten ins Grüne" mitgenommen, also auf Rad- und Güterwegen. Doch ihre Mitnahme auf Freilandstraßen sei nicht verboten. "Hier muss man deshalb selbst das Risiko abschätzen", sagte Thann.

Er verweist darauf, dass die breiten Straßen Autofahrer zu hohem Tempo verleiten würden, "und der Wille, vor so einem ,Hindernis‘ abzubremsen, ist laut unseren Erfahrungen gering."

Artikel von Alfons Krieglsteiner Redakteur Land und Leute a.krieglsteiner@nachrichten.at