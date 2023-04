Fahrrad-Seriendieb wurde auf frischer Tat ertappt

Polizisten der Polizeiinspektion Ebensee ermittelten seit mehreren Wochen in zahlreichen Fällen von Keller-Einbruchsdiebstählen, bei denen regelmäßig Fahrräder geringeren Wertes gestohlen wurden. Eines der Opfer konnte sein gestohlenes Fahrrad auf einer Internet-Verkaufsplattform wiederfinden und informierte die Dienststelle.

Durch intensiv und umfangreich geführte Ermittlungen gelang es, in Zusammenarbeit mit den Polizeiinspektionen Andorf und Braunau, einen 30-jährigen russischen Asylwerber als Täter auszuforschen. Dieser konnte schließlich bei der Übergabe eines gestohlenen Fahrrades am Bahnhof in Wels auf frischer Tat betreten und festgenommen werden.

Der Mann zeigte sich bei seiner Einvernahme geständig, in Ebensee insgesamt sechs Fahrräder gestohlen und einige davon weiterverkauft zu haben. Den Erlös habe er zum Ankauf von Heroin verwendet. Zwei Fahrräder konnten noch sichergestellt werden. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels wurde der 30-Jährige in die Justizanstalt Wels eingeliefert.

