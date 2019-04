Das macht Linz anders.

Da gibt es schon seit Wochen keine Fahrscheinkontrollen mehr.

Muss unmöglich geworden sein, zu dritt durch die BIM zu gehen und die Fahrscheine zu kontrollieren.

Aber schuld sind sicher die Kontollore. So übergriffig auf die schutzlosen Fahrgäste.

Und in Wien wird nur mehr mit Polizeibegleitung kontrolliert.

Je größer die Stadt, desto weniger funktioniert ganz normales soziales Verhalten.

Fahrst du - zahlst du. Zahlst du nicht - fahrst du nicht.

Hört sich einfach an. Ist es aber nicht. Nicht mehr.