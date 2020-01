Fahrerloses Auto überrollte Fußgängerin am Unterschenkel

Zu dem Unfall in in Zwettl an der Rodl (Bezirk Urfahr-Umgebung) kam es gegen 8:50 Uhr. Nachdem ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung seinen Wagen gestartet hatte, stieg er noch einmal aus, da er etwas vergessen hatte. Den Motor ließ er laufen. Das Auto geriet rückwärts ins Rollen und erfasste eine 59-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung im Bereich ihres linken Unterschenkels. Sie musste verletzt ins UKH Linz gebracht werden.

85-Jähriger von Pkw erfasst

Ebenfalls überrollt wurde ein 85-Jähriger in Vorderweißenbach (Bezirk Urfahr-Umgebung) zwei Stunden später. Er war gerade dabei die Hauptstraße zu überqueren. Ein 55-Jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung war Richtung Zentrum Vorderweißenbach unterwegs und hatte den Fußgänger offenbar übersehen. Der Pensionist wurde zu Boden gestoßen und musste ebenfalls verletzt in das UKH Linz gebracht werden.