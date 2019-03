Fahrerflucht in Bad Ischl: Fußgängerinnen angefahren

BAD ISCHl. Eine 17-Jährige und eine 19-Jährige wurden auf dem Heimweg von einer Faschingsveranstaltung von einem Pkw angefahren.

Fahrerflucht in Bad Ischl Bild: VOLKER WEIHBOLD

Die17-Jährige aus dem Bezirk Gmunden und eine 19-Jährige aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung waren in der Nacht auf den heutigen Montag nach einer Faschingsveranstaltung zu Fuß von der Katrin-Seilbahn Richtung Stadtzentrum Bad Ischl unterwegs.

Gegen 2.50 Uhr wurden die beiden Frauen, die am Gehsteig unterwegs waren, plötzlich von einem Pkw angefahren. Der unbekannte Lenker beging Fahrerflucht. Die beiden Damen wurden unbestimmten Grades verletzt und in das Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl eingeliefert. An der Unfallstelle konnten am Gehsteig Reifenspuren festgestellt werden.

