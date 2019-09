Fahrerflucht: Ein Lenker stellte sich, der andere wurde ausgeforscht

Besonders dramatisch ist, dass nach beiden Unfällen die Pkw-Lenker ihre verletzten Opfer zurückließen. Das erste Unglück ereignete sich am Freitag der Vorwoche in Engelhartszell (Bezirk Schärding): Kurz nach 14 Uhr fuhr ein 59-Jähriger mit seinem elektrisch betriebenen Rollstuhl auf einer Nebenfahrbahn, als ihm ein Lkw entgegenkam. Dieser streifte den Rollstuhl, schleifte ihn einige Meter mit und fuhr danach weiter. Am Mittwoch konnte der Linzer Lkw-Lenker ausgeforscht und im Zuge einer Verkehrsüberwachung in Engelhartszell angehalten werden: Ausschlaggebend dafür war eine Aggregat-Abdeckung, die der Laster an der Unfallstelle verloren hatte, teilte die Polizei mit. Der Kraftfahrer gab an, die Kollision nicht bemerkt zu haben.

Radfahrerin erfasst

Am Sonntag der Vorwoche erfasste ein 44-Jähriger auf seiner Fahrt von St. Gilgen nach Bad Ischl mit seinem Pkw eine Radfahrerin. Die 46-Jährige stürzte und blieb neben der Straße liegen. Genauso wie der verletzte Rollstuhlfahrer musste sie im Krankenhaus behandelt werden. Der Einheimische blieb zwar einige Meter nach der Unglücksstelle stehen und verständigte die Polizei. Nachdem er aber nicht am Unfallort blieb, sondern nach Hause fuhr, beging auch er laut Polizei Fahrerflucht. Die Beamten konnten seine Wohnadresse ermitteln. Dort trafen sie den 44-Jährigen zwar nicht an, entdeckten aber den beschädigten Pkw. Tags darauf stellte sich der Mann schließlich im Beisein eines Anwalts bei der Polizeiinspektion Bad Ischl. Auch er wird angezeigt.

Artikel von Gerhild Niedoba Redakteurin Land und Leute g.niedoba@nachrichten.at