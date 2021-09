Fachkräftemangel trifft Kindergärten

Erstmals müssen heuer in Oberösterreich elf der 1059 Kindergartengruppen ohne ausgebildete Elementarpädagoginnen und -pädagogen starten: Mit diesem Hilferuf ging gestern Caritas-Vizedirektorin Edith Bürgler-Scheubmayr an die Öffentlichkeit.

"Es genügt nicht, den Ausbau des Angebots in Oberösterreich voranzutreiben, so wichtig das auch ist", sagt sie. "Wenn die Arbeitsbedingungen nicht verbessert werden, gibt es dafür nicht ausreichend Personal." Seit Jahren mache die Caritas ebenso wie andere Organisationen die Politik auf die Problematik aufmerksam. "Geschehen ist bisher zu wenig." Bürgler-Scheubmayr spricht als Vorsitzende des Kuratoriums der "Erhalterkonferenz" für insgesamt 350 Krabbelstuben, Kindergärten und Horte in Oberösterreich, die im Auftrag der Gemeinden von kirchlichen Trägern geführt werden. Mehr als 20.000 Kinder besuchen diese Einrichtungen.

Der Beruf müsse attraktiver gemacht werden, sagt Bürgler-Scheubmayr. Derzeit würden zwar genügend Elementarpädagoginnen ausgebildet. "Zu wenige gehen danach aber in den Beruf." Mit dem aktuellen Personalschlüssel in einer Regelgruppe im Kindergarten von einer Fachkraft und einer Hilfskraft für 23 Kinder im Alter zwischen 3 und 6 Jahren sei es nicht möglich, die Kinder den heutigen fachlichen Ansprüchen entsprechend zu begleiten, sagt Bürgler-Scheubmayr.

Gleiches gelte für Krabbelstuben, wo zwei Mitarbeiter für eine Gruppe von zehn Kindern zu wenig seien. Bürgler-Scheubmayr fordert unter anderem eine Erhöhung des Personalschlüssels und der Vorbereitungszeit für gruppenführende Pädagoginnen sowie ein Praxisjahr für Absolventinnen und Absolventen von Bildungsanstalten für Elementarpädagogik (BAfEP), ohne die Verantwortung, allein eine Gruppe zu leiten.