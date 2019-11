Fachhochschule plante neues Tourismuskonzept

Wie kann der Gesundheitstourismus in Oberösterreich innovativ weiterentwickelt werden? Dieser Frage stellten sich Studenten des Masterstudiums Gesundheits-, Sozial- und Public Management der Fachhochschule in Linz mit ihrem Professor Klaus Hubatka. Der Auftrag kam von der Wirtschaftsagentur des Landes, Business Upper Austria. Nach Sichtung vieler Studien kamen sie auf folgende neue Zielgruppe: Touristen, die Stress abbauen wollen oder müssen.

Urlaub statt Stress-Therapie

Die Studenten werteten Statistiken und internationale Trends aus, die künftig das Reise- und Buchungsverhalten im Gesundheitstourismus bestimmen werden. Dutzende Faktoren wurden in 15 Motivgruppen gebündelt. Das Ergebnis: Stressabbau, Burnout-Prävention und das Vermindern psychischer Spannungszustände werden zentralen Faktoren für den Gesundheitstourismus. So weist eine Studie der OECD allein für Österreich 18 Prozent psychisch erkrankte Personen aus.

Eine Umfrage der Studierenden ergab jedoch, dass mehr als 70 Prozent ihre stressbedingte Erkrankung verleugnen. Ebenfalls schwierig ist es für viele, eine therapeutische Behandlung anzunehmen. Genau dort setzten die Studenten nun an: Sie entwickelten einwöchige Urlaubsprogramme, die burnoutgefährdeten Personen beim Stressabbau helfen – ohne Therapie. "Durch herausfordernde Programmpunkte werden die Gäste kurzfristig aus einer stressbedingten Fremdbestimmung abgeholt", erklärt Hubatka. "Ihre innere Achtsamkeit wird auf diese Herausforderungen konzentriert." Im Konzept seien die geografischen und angebotsmäßigen Besonderheiten von Oberösterreich berücksichtigt worden, etwa Kletterwände, Waldgebiete oder der Seenreichtum.

Das Studium

Das Masterstudium „Gesundheits-, Sozial- und Public Management“ richtet sich an Führungskräfte im öffentlichen Sektor sowie im Gesundheits- und Sozialwesen. Im Studiengang erlernen die Studenten an der Fachhochschule in Linz berufsbegleitend, wie sie Mitarbeiter führen, strategische Entscheidungen treffen und Unternehmen operativ bestmöglich steuern können.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.