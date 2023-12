2000 Euro für Menschen in Not: Diese Summe spenden Franz Wiener (r.), Eigentümer und Gründer von F. Wiener, und Michael Schruckmayr (l.), kaufmännischer Geschäftsführer der Stapler- und Fördertechnik-Firma, in diesem Jahr wieder an das OÖN-Christkindl. Clemens Schuhmann (Leiter Auto & Motor) sagt vielen Dank für die großzügige Unterstützung.

