Extreme Trockenheit im Juni im Salzkammergut

Mit einer mittleren Temperatur von 18,8 Grad Celsius fiel der Juni im Salzkammergut laut Berechnungen von METEO-data etwa 1,7 Grad wärmer aus als das langjährige Mittel, gemessen von 1991 bis 2020. "Vor allem in der ersten Monatshälfte war es viel zu trocken, wodurch die Waldbrandgefahr

deutlich erhöht war und die Landwirte vor erheblichen Problemen standen", teilte Meteorologe Christian Brandstätter am Samstag mit. Von 1. bis 15. Juni waren in Seewalchen überhaupt nur 7,4 Millimeter Niederschlag zu verzeichnen.

Der erste meteorologische Sommermonat zählte insgesamt neun Sommertage mit Werten über 25 Grad und fünf heiße Tage mit Temperaturen über 30 Grad. Was die Badefreunde freute, bereitete den Landwirten ernsthafte Probleme. "Viele rechnen bereits jetzt mit erheblichen Ernteeinbußen, was die Preise für Lebensmittel weiter anheizen dürfte", sagt der Wetterexperte.

Zweite Junihälfte brachte Gewitter

In der zweiten Junihälfte änderte sich die Großwetterlage. Eine überwiegend südwestliche Strömung brachte einige Schauer und Gewitter mit sich. In der Nacht vom 20. auf den 21. Juni traten Gewitter auf, die lokal Unwettercharakter annahmen. Hier traten neben Starkregen auch stürmische Böen um die 60 km/h auf.

Die komplette Niederschlagsmenge betrug im Juni in Seewalchen 43,7 Millimeter, das Monatssoll wurde somit lediglich zu 33 Prozent erfüllt. Die höchste Tagesmenge wurde am 28. Juni mit 8,2 Millimetern gemessen. In Bad Goisern wurden am 10. Juni 17 Millimeter und in St. Wolfgang am 5. Juni 14 Millimeter Niederschlag registriert. Spitzenreiter war Unterach am Attersee mit 18 Millimetern am 5. Juni. "Diese doch recht verhaltenen Mengen unterstreichen die extreme Trockenheit im diesjährigen Juni", sagt Brandstätter.

Hitzetage haben sich verdoppelt

Mit durchschnittlich etwa 300 Sonnenstunden habe es zirka 30 Prozent mehr Sonne als im Juni üblich gegeben, so der Meteorologe. Für den Juli rechnet er damit, dass der Süden Oberösterreichs in einer west- bis südwestlichen Strömung verbleibt und gelegentlich Niederschlag in Form von Schauern und Gewittern zu erwarten ist. Es wird deutlich zu warm bleiben. Brandstätter: "Dies ist im Rahmen des Klimawandels auch kein Wunder. Während es in Seewalchen in den neunzigerJahren noch durchschnittlich etwa elf Sommertage gab, waren es in den vergangenen zehn Jahren 19 Sommertage." Auch die Tage mit Temperaturen über 30 Grad hätten sich in den letzten vier Jahrzehnten etwa verdoppelt - auf durchschnittlich fünf heiße Tage im Juli.

