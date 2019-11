Explosion in Wohnung - Einrichtungsgegenstände nach draußen geschleudert

Die Explosion ereignete sich am Freitag in einer Wohnung in einem landwirtschaftlichen Gebäude. Zwei Feuerwehren wurden kurz darauf alarmiert, weil Feuer ausgebrochen war. Hinter dem Haus und auf der Terrasse lagen bei deren Eintreffen Einrichtungsgegenstände sowie Glasscherben herum. Brennende und kokelnde Gegenstände wurden von den Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht und die Wohnung nach Verletzten durchsucht. Glücklicherweise war die Wohnung leer.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Ein Brandsachverständiger wird die Ursachen der Explosion erheben.

