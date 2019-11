Explosion in Innviertler Forsthütte: Jäger halfen beim Löschen

Es war gegen 18 Uhr, als ein 74-Jähriger in seiner Holzhütte in der Gemeinde Hochburg-Ach (Bezirk Braunau am Inn) den Gasherd anzünden wollte. Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, kam es dabei zu einer Explosion.

Der Mann dürfte noch Glück gehabt haben: Er konnte die brennende Hütte augenscheinlich unverletzt verlassen, wurde später aber zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.

Die Flammen setzten der Holzhütte schwer zu. Bild: (Scharinger)

Das Feuer breitete sich schnell aus, bald hatte es auf das gesamte Holzhaus übergegriffen. Fünf Jäger, die sich zum Zeitpunkt der Explosion vor dem Haus aufhielten, unternahmen erste Löschversuche, scheiterten aber und verständigten die Feuerwehr.

Riskanter Einsatz

Alarmstufe zwei wurde ausgerufen, sieben Feuerwehren, darunter eine Mannschaft aus dem benachbarten Bayern, rückten an. Für die Feuerwehrleute war es ein riskanter Einsatz: Mehrere Gasflaschen mussten aus der brennenden Hütte geholt und mit Wasser gekühlt werden. Aus einer der Flaschen strömte noch Gas.

Das Feuer selbst war rasch unter Kontrolle, nach gut 30 Minuten konnte "Brand-Aus" gegeben werden. Durch ihr rasches Eingreifen gelang es den Einsatzkräften, zu verhindern, dass die Flammen auf den umliegenden Wald übergriffen.

Mehrere Gasflaschen mussten aus der brennenden Hütte geholt und gekühlt werden. Bild: (Scharinger)

Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ließ sich laut Polizei am Samstagmorgen noch nicht beziffern. Nun sind die Brandermittler am Zug. Ein Sachverständiger wird den Brandort am Samstag untersuchen um die genaue Brandursache zu klären.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.