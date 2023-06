Explosion in Ansfelden: "Die Wände haben gezittert"

"Die Explosion war so heftig, dass die Wände gezittert haben", sagt Werner, einer der Siedlungsbewohner im Stadtteil Freindorf. Als er darüber informiert wurde, dass sein Haus evekuiert werden müsse, fuhr er zum Haus seiner Schwester, wo er die Nacht verbrachte. Wie lange er noch auf eine Notschlafstelle angewiesen ist, weiß er nicht: "Das kann momentan keiner so genau sagen".

Maria Schmid hat ihre Nacht im Rathaus in Ansfelden verbracht - und zwar sitzend. Die 83-jährige Pensionistin war schon im Bett, als sie von einem Feuerwehrmann dazu aufgefordert wurde, ihr Haus zu verlassen. Viele wichtige Dinge fehlen ihr: "Ich habe keine Medikamente und kein Handy mit, weil wir so schnell raus mussten."

Über die weitere Vorgehensweise haben Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) und Manfred Hageneder, Bezirkshauptmann Linz-Land, am Mittwoch um 9 Uhr in einer Pressekonferenz informiert. Eine klare Information, wie es mit der Unterbringung der evakuierten Bewohner weitergeht, konnte der Ortschef am Vormittag noch nicht geben, versicherte jedoch: "Die Sicherheit der Bewohner steht an erster Stelle".

Autor Florian Wurzinger Redakteur Online/OÖN TV Florian Wurzinger