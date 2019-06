Explosion im dritten Stock: Polizisten retteten 29 Menschen vor Flammentod

"Die ganze Wohnung stand in Flammen, am ganzen Vorplatz lagen Scherben und Trümmer", sagt Wael El Sayed. Der Gebietsleiter der OÖ Medienlogistik war Samstagfrüh Zeuge des Brandes in einem Mehrparteienhaus im Linzer Stadtteil Neue Heimat. Zuvor hatte ihn ein Zusteller der OÖNachrichten angerufen, er könne die Zeitung nicht austragen, weil es in dem Wohnhaus brenne.

Um 4.15 Uhr alarmierte ein Nachbar des Wohnhauses die Polizei. Die ersten, die beim Haus eintrafen, waren vier Polizisten. Zu diesem Zeitpunkt stand die Wohnung im dritten Stock bereits unter Vollbrand, der 64-jährige Bewohner stand hilfesuchend am offenen Fenster.

Andreas Koch, Feuerwehreinsatzleiter, berichtet:

Polizisten als Lebensretter

Ohne zu zögern, drangen drei der Beamten ins qualmende Wohnhaus ein. Ihnen gelang es, alle Mieter zu wecken und den verletzten 64-Jährigen aus der bereits völlig verrauchten Wohnung ins Freie zu bringen. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, waren alle 29 Bewohner gerettet. Die Löschung ging dann schnell vonstatten. 22 Mann der Berufsfeuerwehr Linz waren im Einsatz. Bereits nach einer halben Stunde war das Feuer unter Kontrolle, gegen 5.30 Uhr konnte "Brand aus" gemeldet werden.

Insgesamt wurden sieben Menschen bei dem Brand verletzt. Neben den drei Polizisten, die sich bei ihrer mutigen Rettungsaktion eine Rauchgasvergiftung zugezogen haben, auch ein Feuerwehrmann, der 64-Jährige sowie zwei weitere Bewohner.

Die Ursache, warum es in der Wohnung gebrannt hat, ist noch nicht bekannt. Diesbezügliche Ermittlungen laufen, bestätigt die Polizei. Feuerwehreinsatzleiter Andreas Koch vermutet, dass dem Feuer eine Explosion vorangegangen sei. Es deute alles darauf hin: die Fenster, die aus ihrer Verankerung gerissen und auf die Straße geschleudert wurden, der Knall, den Passanten hörten. "Es dürfte sich aber um keine Gasexplosion gehandelt haben", sagt Koch. Das Wohnhaus wird laut Info der Linz AG nicht mit Gas versorgt.

