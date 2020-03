Der 69-jährige gebürtige Linzer ist emeritierter Professor für Finanzmathematik an der Universität Wien. Schachermayer, der in seiner Laufbahn auch in Mexico City und Paris Station gemacht hat, ist als Statistiker und Wahrscheinlichkeitstheoretiker hoch angesehen. 1998 erhielt er den Wittgenstein-Preis, 2009 den renommierten Advanced Grant des European Research Council (ERC) der EU-Kommission.