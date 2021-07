Experten warnen: Bei Impfmüdigkeit droht im Herbst eine vierte Welle

Nach wochenlangen Rückgängen steigen die Corona-Zahlen jetzt wieder an. 163 neue Fälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden vermeldeten Innen- und Gesundheitsministerium am Freitag. Das liegt deutlich über dem Tagesschnitt der vergangenen Woche (103). Die Sieben-Tage-Inzidenz ist innerhalb einer Woche von 6,2 auf 8,1 Fälle pro 100.000 Einwohner gestiegen.

In Oberösterreich wurden gestern 29 Neuinfektionen registriert, der höchste Wert seit 16. Juni. Die Zahl der Covid-19-Patienten in den Spitälern ist um einen auf sieben gesunken. Vier von ihnen liegen auf der Intensivstation.

Bemühungen umsonst?

Die ansteckendere Delta-Variante des Virus ist deutlich auf dem Vormarsch: Bereits in der vergangenen Woche waren mehr als 60 Prozent der Neuinfektionen darauf zurückzuführen. Die Entwicklung lässt bei Experten die Alarmglocken läuten: "Das Auftreten der Delta-Variante und möglicher zukünftiger ‚variants of concern‘ hat durchaus das Potenzial, unser aller Bemühungen, die Pandemie zu beenden, zu verhindern", warnt der Präsident der Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI), Walter Hasibeder.

Anders formuliert: Eine vierte Corona-Welle stehe bevor – es sei denn, die Durchimpfungsrate könne signifikant erhöht werden. Denn wer nicht geimpft ist, "wird sich letztlich infizieren", sagt Hasibeder.

Die Bundesregierung hat folgerichtig nach der Arbeitssitzung der Taskforce am Freitag einen dringenden Appell zur Impfung an die Bevölkerung gerichtet. "Nehmen Sie das Impfangebot an", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz. Das Coronavirus werde wohl für Jahre bleiben, deshalb sei die Entscheidung, die jeder habe: "Impfung oder Ansteckung." Von der angekündigten Lockerung der Maskenpflicht ab 22. Juli wolle er nicht abweichen.

Auch das bundesweite Impf-Schlusslicht Oberösterreich – 51,6 Prozent der Bevölkerung sind hier erstgeimpft – verstärkt die Bemühungen, mehr Menschen zur Impfung zu bewegen. Ab kommender Woche werden Impfwillige nicht nur den Erstimpftermin, sondern auch den Termin zur Folgeimpfung selbst buchen können, kündigte Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) am Freitag an.

Dazu kommen Impfungen für Spontane: Im Einkaufszentrum "Passage" in der Linzer Landstraße gibt es diese Möglichkeit seit Mittwoch. Auch in den kommenden drei Wochen kann man sich dort jeweils mittwochs bis samstags ohne Anmeldung impfen lassen. In der "Weberzeile" in Ried gibt es diese Möglichkeit noch heute, Samstag, von 10 bis 18 Uhr.

Schutzwirkung der Impfung könnte schneller sinken

Die Impfstoffhersteller Pfizer und Biontech gehen von einem Rückgang der Schutzwirkung ihres Coronavirus-Vakzins nach einem halben Jahr aus. „Wie anhand der vom israelischen Gesundheitsministerium erhobenen Daten bereits deutlich wurde, sinkt die Schutzwirkung des Impfstoffs sechs Monate nach der zweiten Impfung“, heißt es in einer Mitteilung. Auf Basis der bisher vorliegenden Daten sei es wahrscheinlich, „dass eine dritte Dosis innerhalb von sechs bis zwölf Monaten nach der vollständigen Impfung erforderlich sein wird“.

Bei einer laufenden Studie zu einer dritten Impfung seien „ermutigende Daten“ zu beobachten. Es sei geplant, die Daten in den kommenden Wochen bei der US-Arzneimittelbehörde FDA einzureichen. Pfizer und Biontech gingen davon aus, dass eine dritte Dosis das höchste Schutzniveau gegenüber allen bisher getesteten Coronavirus-Varianten erhalte, hieß es weiter. Das gelte auch für die sich ausbreitende Delta-Variante.