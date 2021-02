Experten verteidigen AstraZeneca

Er löse mehr Nebenwirkungen aus, sei nicht wirksam gegen die südafrikanische Corona-Variante und für ältere Personen nicht empfehlenswert: Die Meldungen über AstraZeneca haben das öffentliche Vertrauen in den Vektor-Impfstoff in den vergangenen Tagen nicht gerade gestärkt. Zu Unrecht, sagen jetzt zahlreiche Experten. Sie rücken zur Verteidigung des Impfstoffes aus.

Mit AstraZeneca sei zumindest gegen die ursprüngliche Virusform und die britische Variante ein "exzellenter Schutz zu erzielen", sagt der Vorstand der Lungenheilkunde am Kepler Uniklinikum Linz, Bernd Lamprecht. Das würden Studiendaten eindeutig belegen. Er selbst sei zwar mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer geimpft worden – als "noch kein anderer Impfstoff zur Verfügung stand" – würde sich aber "sofort mit AstraZeneca impfen lassen", sagt Lamprecht. Er würde das auch "persönlich jedem empfehlen".

Im ORF verteidigte der Leiter der Wiener Universitätsklinik für Klinische Pharmakologie, Markus Zeitlinger, den Impfstoff von AstraZeneca. Dieser sei in seiner Schutzwirkung mit anderen Impfstoffen vergleichbar. Zwar würden tatsächlich nach der ersten Impfung mehr Nebenwirkungen auftreten als bei anderen Vakzinen, dafür seien es nach der zweiten weniger. Bei Biontech/Pfizer und Moderna sei es genau umgekehrt, sagt Zeitlinger. Auch dass AstraZeneca gegen die südafrikanische Mutante weniger wirksam sei als die anderen Impfstoffe, will Zeitlinger so nicht stehen lassen: Bei den anderen Mitteln gebe es schlicht noch keine Vergleichsdaten. "Ein Vergleich wäre etwas unfair."

Auch der Mikrobiologe Rainer Gattringer vom Klinikum Wels-Grieskirchen hält nichts davon, dass das AstraZeneca-Vakzin als der schlechtere Impfstoff hingestellt werde. "Das stimmt nicht, er zeigt vor allem eine sehr gute Effektivität bei der Verhinderung von schweren Verlaufsformen", sagte Gattringer im ORF.

Grundsätzlich könne eine Impfung, egal mit welchem Impfstoff, nicht die alleinige Lösung im Kampf gegen die Pandemie sein, sagt Bernd Lamprecht. Sie stelle einen "zusätzlichen Schutz gegen zumindest einige Virusvarianten dar", sei aber derzeit kein Ersatz für andere Covid-19-Maßnahmen.

