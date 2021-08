Experten über neue Linz-Kampagne: "Denn sie wissen nicht, was sie tun"

"Die Kampagne des Tourismusverbandes ist gut gemeint, geht aber psychologisch gesehen total in die falsche Richtung. Sie richtet einen nachhaltigen Imageschaden für Linz an." Das sagt nicht irgendwer, sondern mit Rainer Reichl ein vielfach prämierter Marketingexperte, dessen Agentur eine der renommiertesten in Österreich ist. Er reiht sich in die Liste derer ein, die mit der Kampagne "Linz ist Linz" nur wenig anfangen können. Allen voran Bürgermeister Klaus Luger (SP): "Die Kampagne ist völlig misslungen, meinen Humor trifft sie nicht. Im Gegenteil, sie konterkariert unsere bisherigen Bemühungen, Linz international zu positionieren."

OÖN-Leser wissen, dass der Linzer Tourismusverband in seiner neuen Kampagne "Linz ist Linz" auf provokante Slogans wie "Linz ist out", "Linz ist ein bisschen rassistisch" oder "Linz ist grauslich" setzt. "Das ist bewusst überzeichnet und mit Augenzwinkern. Wir wollen zeigen, dass Linz anders ist", sagt Tourismusdirektor Georg Steiner, der übrigens das Video vorab nicht mit Bürgermeister Luger abgestimmt hat – was diesen "schon sehr irritiert, zumal wir ja gemeinsam mit dem Tourismusverband eine City-Management-GmbH haben. Dass man trotzdem nicht mit uns spricht, finde ich sehr befremdlich", wie Luger betont.

Außergewöhnliche Wege

Abgesehen davon wird das Video nicht nur in den sozialen Medien heftig diskutiert, sondern auch unter den Hoteliers, also jenen, die von der Kampagne langfristig profitieren sollen. So findet etwa Andrea Ratzenböck vom Star Inn das Video "durchaus gelungen", weil es "nicht mit typischen Imagebildern arbeitet. Ich finde es jung und frisch. Auch unseren jungen Mitarbeitern an der Rezeption hat es durchaus gefallen." Auch der Geschäftsführer des OÖ-Tourismus, Andreas Winkelhofer, findet positive Worte: "Die Kampagne zeigt mit Ironie und Überzeichnung ein weltoffenes Bild von Linz. Mit dem polarisierenden Film ist es gelungen, in sozialen Medien ,talk of town‘ zu werden. Die ersten Reaktionen bestätigen, dass Tourismuswerbung auch ungewöhnliche Wege gehen darf." Allerdings sagt er auch, dass es "spannend wird, wie man mit dieser bewusst provozierenden Kampagne neue Gäste für Linz begeistern kann".

Ins gleiche Horn stoßen viele Linzer Hoteliers wie etwa Rinaldo Bortoli (Hotel am Domplatz, Spinnerei Designhotel Ebelsberg): "Für die breite Masse ist die Ironie in diesem Video nicht erkennbar", sagt er und legt nach: "Wenn man mit dem Video provozieren und Aufmerksamkeit erregen wollte, hat man das geschafft. Gratuliere. Touristisch und auch in puncto Marketing gesehen muss ich aber fragen: Wen will man damit ansprechen? Touristen, die nach Linz kommen wollen? Da muss ich leider sagen: Das ist eine klare Themenverfehlung."

Umfrage über provokante Linz-Kampagne OÖN TV hat sich umgehört, was die Menschen von der neuen Linz-Werbung des Tourismusverbandes halten. Die Antworten reichten von "total daneben" bis "super cool".

Negative Urteile bleiben

Und damit ist er einer Meinung mit Rainer Reichl, der erklärt, warum er einen nachhaltigen Imageschaden für die Stadt befürchtet: "Mit dieser Kampagne werden negative Vorurteile aktiviert. Auch wenn diese an späterer Stelle wieder relativiert werden, bleiben diese hängen. Die im Film gezeigten negativen Urteile werden dann in der Realität stärker wahrgenommen, was schließlich einem kommunikativen Super-GAU entspricht."

Die Idee, so erklärt Reichl weiter, möge mancher "Experte" cool finden, der Schuss gehe allerdings nach hinten los. Das Negativimage werde verstärkt, ein Positivimage werde nicht aufgebaut. Sein Fazit lautet deshalb: "Denn sie wissen nicht, was sie tun."