Experten beantworten Ihre Covid19-Fragen

"Ich weiß, meine Tochter ist schon erwachsen, aber ich möchte trotzdem für sie fragen", schreibt eine Leserin den OÖNachrichten. Sie macht sich Sorgen. Ihre Tochter hatte sich mit Covid angesteckt, nun fragt die Leserin, ob es zu empfehlen wäre, dass sich ihre Tochter Herz und Lunge untersuchen lässt. "Auch bei schwachen Krankheitsverläufen kann es zur Entstehung von Long Covid kommen", sagt Elisabeth Bräutigam, Ärztliche Leiterin im Ordensklinikum Linz. Sie beantwortet dieses Mal die Zuschriften der Leserinnen und Leser.

Mutation durch Impfung

Ein Gerücht hält sich besonders hartnäckig: Der Mensch provoziere die immer wieder auftretenden Mutationen des Coronavirus. Weil sich immer mehr Menschen impfen lassen und vor den kursierenden Varianten schützen, muss sich das Virus anpassen. "Mutationen entstehen ja ständig", sagt Bräutigam. "Grundsätzlich hat ein Virus umso mehr Möglichkeiten zu mutieren, wenn es sich ungehindert ausbreiten kann."

Es sind viele Fragen, die die OÖNachrichten jeden Tag erreichen – gemeinsam mit einem Expertenteam werden sie geklärt. Denn Covid-19 verunsichert, spaltet und belastet. Und das seit zwei Jahren. Der Dschungel an News und Fake News ist weitläufig und scheint undurchdringlich.

Frage 1: Meine Tochter hatte einen mittelschweren Verlauf, Probleme beim Atmen und eine niedrige Sauerstoffsättigung. Macht es Sinn, Lunge, Herz usw. zu untersuchen?

Anonym, E-Mail



Auch bei schwachen Krankheitsverläufen kann es zur Entstehung von Long-Covid kommen. Die inneren Organe können durch die durchgemachte Infektion Schaden nehmen. Zu den Symptomen gehört meist Müdigkeit, eine eingeschränkte Belastbarkeit, Kopfschmerzen, Atembeschwerden, Muskelschwäche, Konzentrationsschwäche und Herzrhythmusstörungen. Sollte ihre Tochter diese Symptomatik spüren ist eine Abklärung in einem Krankenhaus oder bei einem Arzt notwendig um eine mögliche Therapie einleiten zu können.



Frage 2: Zwinge ich mit einer Impfung während einer Pandemie das Virus nicht zum Mutieren, indem ich den Selektionsdruck erhöhe? Sollten nicht eher Medikamente forciert werden?

Helga Hanser, E-Mail

Mutationen entstehen ja ständig. Es handelt sich in diesem konkreten Fall um einen Fehler beim Ablesen des genetischen Materials des Virus, das passiert bei der Vermehrung der Viren in der Wirtszelle. Dieser Vorgang hat allerdings nichts mit der Impfung zu tun. Grundsätzlich hat ein Virus umso mehr Möglichkeiten zu mutieren wenn es sich ungehindert ausbreiten kann. Um die Erkrankung möglichst in den Griff zu bekommen, sind daher beide Maßnahmen nötig: die Impfung und eine, auch medikamentöse, Therapie gegen die Erkrankung

Frage 3: Gilt man nach einem Impfdurchbruch als „geboostert“? Viele Studien belegen doch, dass man mit der sogenannten Hybridimmunität besser gegen Omikron geschützt ist.

Jürgen Binder, E-Mail

Ja, ein Impfdurchbruch wird nach einer zweifachen Impfung als Booster gewertet. Das war quasi dann die „Booster-Infektion“. Je weiter die zweite Impfung zurück liegt, umso mehr steigt auch das Risiko, sich erneut mit dem Coronavirus zu infizieren.

Es stimmt auch, was wissenschaftlichen Studien belegen, dass die Hybridimmunität, also eine Kombination aus Covid-Impfung und einer durchgemachten Infektion, den nach wie vor besten Schutz gegen die derzeit kursierende Omikron-Variante und ihre Untervarianten ergibt.

Frage 4: Jeder erinnert sich bestimmt an die Bilder von Kindern, die durch das Zikavirus an Mikrozephalie litten. Gibt es Hinweise, dass auch das Coronavirus so etwas auslösen kann?

Carina Friedl, E-Mail

Das Zika-Virus gehört zur Familie der Flavi-Viren. Das Virus ist örtlich auf Afrika und Südostasien begrenzt und löst das sogenannte Zikafieber aus. In den meisten Fällen erfolgt die Übertragung der Viren auf den Menschen durch Stechmücken. Eine Schädigung des ungeborenen Kindes ist bei dieser Erkrankung bekannt. Bei Covid-19 hat sich, wenn sich Schwangere infizieren, eine erhöhte Rate an Früh- und Totgeburten gezeigt. Eine Entstehung von Fehlbildungen an Embryos durch Covid ist in der Wissenschaft bis jetzt noch nicht bekannt.

Frage 5: Welche Erklärung haben Mediziner bezüglich der jungen Sportler, die an Herztod sterben? Gibt es da tatsächlich eine Häufung? Manche Medien vermuten einen Zusammenhang mit der Impfung?

Andreas Schöggl, E-Mail

Wie wir von den wissenschaftlichen Studien wissen, gibt es vor allem bei jungen Männern ein Risiko von eins zu 12.188, eine Herzmuskelentzündung zu bekommen. Bei Frauen ist das allerdings nicht der Fall. Woran das jetzt genau liegt, kann ich nicht beantworten. Herzmuskelentzündungen und plötzlicher Herztod, das sind allerdings zwei ganz unterschiedliche Krankheitsbilder. Der Herztod hat nichts mit der Impfung zu tun. Das Risiko einer Herzmuskelentzündung ist bei einer Impfung aber noch immer um ein Vielfaches geringer als bei einem schweren Covid-Krankheitsverlauf.

Frage 6: Ab wann können Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahre nach der zweiten Impfung die Booster-Impfung erhalten?

Marianne Eichinger, Schwertberg

Für Kinder und Jugendliche ab dem zwölften Lebensjahr empfiehlt das Nationale Impfgremium die dritte Impfung ab sechs Monaten nach der zweiten Impfung.

Besonders wichtig ist diese Auffrischungsimpfung für Kinder und Jugendliche, die selbst an einer Risikoerkrankung leiden oder die mit Risikopatienten in einem gemeinsamen Haushalt leben.