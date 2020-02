Exotische Schlangen an der Steyr gefunden: Jetzt ermittelt die Polizei

Im Bereich einer Brücke, die bei Sierninghofen (Bezirk Steyr-Land) über die Steyr führt, hatten Passanten am Donnerstagvormittag mehrere große Schlangen entdeckt. Die Tiere, die auf einem Brückenpfeiler lagen, dürften bereits seit längerer Zeit tot gewesen sein.

Zur Bergung der Schlangen rückte die Freiwillige Feuerwehr Neuzug-Sierninghofen an. Über eine Schiebeleiter stieg ein Kamerad zu den verendeten Kriechtieren hinunter und verpackte sie in Säcke. Die Reptilien werden in der Tierkörperverwertung entsorgt, hieß es zu Mittag von den Einsatzkräften.

Wer die Schlangen – es könnte sich um Pythons handeln – an die Steyr gebracht hat und wie sie ums Leben kamen, war vorerst nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei ermittelt. Bild: www.fotokerschi.at

Der Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.