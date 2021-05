Exkremente auf dem Spielplatz: Jugendliche beschädigten Toilette in Linz

Gegen 22 Uhr wurden die Jugendlichen von einem Zeugen dabei beobachtet, wie sie eine mobile Toilette im Ing. Stern Park demolierten. Die alarmierten Polizisten trafen die Jugendlichen schließlich vor dem Kindergarten in der Wimhölzlstraße an. Die Beteiligten flüchteten sofort zu Fuß in verschiedene Richtungen.

Einen davon, einen 17-jährigen Linzer, stellten die Beamten im Lonstorferweg. Bei seiner Einvernahme zeigte er sich geständig, mit seinen sechs Freunden die mobile Toilette vom eigentlichen Standort entfernt und etwa 100 Meter zum Spielplatz getragen zu haben. Dort legten sie diese auf einem Karussell ab und drehten es. Dadurch verteilten sich die Exkremente auf dem Spielplatz und in der Toilette selbst.

Weitere Informationen zu den Mittätern sind derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Nicht nur die Tat selbst, auch der Tatzeitpunkt hat für die Jugendlichen unangenehme Folgen: Sie werden nämlich zudem wegen der Missachtung der Ausgangsbeschränkung angezeigt.