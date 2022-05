Ex-Stadtchef: Erhebungen der Staatsanwaltschaft

Bei den Wahlen im vergangenen Herbst wurde der Langzeit-Stadtchef abgewählt. Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass Angerer sechs Jahre lang zu viel Gehalt kassiert haben soll. Ab April 2015 soll er zu seinem Gehalt als Vollzeitbürgermeister eine Pension als Lehrer bezogen haben. Solche Doppelbezüge waren damals nicht zulässig. Die Causa könnte auch ein Fall für Ermittlungen der Staatsanwaltschaft werden.

"Es sind derzeit in dieser Causa Erhebungen am Laufen. Wir schauen uns den Sachverhalt, also den Doppelbezug der Pension, genauer an. Dabei muss abgeklärt werden, ob ein Anfangsverdacht besteht. Sollte dem so sein, wird von der Staatsanwaltschaft Ried ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der ehemalige Schärdinger Bürgermeister wird von uns eine Ladung für eine Einvernahme erhalten", sagte Alois Ebner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried gestern auf OÖN-Anfrage. Angerer verwies in einer kurzen Stellungnahme darauf, dass das Land OÖ derzeit mit der Prüfung der Angelegenheit befasst sei.