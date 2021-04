Ex-Miss-Austria Sabine Lindorfer will Bürgermeisterin in Feldkirchen werden

Das große Rätsel, mit welcher personellen Aufstellung die VP versuchen will, die letzte große SP-Bastion im Bezirk Urfahr-Umgebung einzunehmen, ist gelöst. Mit Sabine Lindorfer schickt die ÖVP Feldkirchen an der Donau eine erfahrene Unternehmerin in das Rennen um den Bürgermeistersessel. Sie tritt vor allem gegen David Allerstorfer an. Der SP-Mann hat zu Jahresbeginn das Bürgermeisteramt von seinem Vater übernommen.