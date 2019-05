Ex-Minister als Hotelier: Ernst Strasser kauft Traditions-Haus in Bad Ischl

Es ist das Stadtgespräch in der Kaiserstadt: Der ehemalige Innenminister und ÖVP-Delegationsleiter des Europäischen Parlaments, Ernst Strasser, übernahm mit 1. Mai den Hubertushof in Bad Ischl. Gemeinsam mit einen Partner, der Erfahrung in der Hotelbranche hat, kaufte er den Ischler Taditionsbetrieb vom ehemaligen Bad Ischler VP-Vizebürgermeister Johann Panhuber, der keine Nachfolger fand und in den Ruhestand ging.

„Es hat sich zufällig entwickelt“, sagt Strasser im OÖNachrichten-Interview. Er kenne Panhuber, der das Hotel 37 Jahre führte, schon lange. Strasser hat mittlerweile seine Zelte in Bad Ischl aufgeschlagen: „Von Donnerstag bis Montag wohnen wir hier“, sagt er. Die Schwiegermutter stammt aus Bad Ischl.

Mit Siegmund Kalbacher, der insgesamt elf Hotels führt (darunter das Hotel Sacher in Baden) und mit dem Strasser eine Geschäftsbeziehung führt, kaufte er „zu gleichen Anteilen“ (O-Ton Strasser) den Hubertushof. Die gesamte Belegschaft sei komplett übernommen worden. Als Geschäftsführer fungiert – auch das berichtet die Ischler Woche – der Burgenländer Andreas Osztovits . Der Burgenländer ist ein Bekannter Kalbachers, und hat zuletzt in Algerien als „Director Operation“ im größten Konferenzzentrum des Landes gearbeitet. Seine Frau, sie stammt aus Algerien, ist schwanger, deshalb entschloss man sich auch, nach Österreich zurück zu kehren. „Ein Haus mit Charme“, sagt Andreas Osztovits. Das Hotel verfügt über 22 Doppel- und zehn Einzelzimmer und befindet sich in bester Lage.

Über die Kaufsumme hält man sich bedeckt. Klar ist: Der Hubertushof befindet sich in bester Lage, er dürfte damit alles andere als ein Schnäppchen sein.